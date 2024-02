Palermo, da oggi online le domande per l’emergenza abitativa

Chi ha già fatto richiesta non dovrà fare nulla perché già in graduatoria

PALERMO – Le domande per l’emergenza abitativa a Palermo da oggi possono essere effettuate online. L’indirizzo è: portalesociale.comune.palermo.it.

La piattaforma permette ai cittadini l’iscrizione all’interno della graduatoria. L’accesso è consentito attraverso Spid/Cie. Coloro che hanno presentato la domanda in passato non dovranno fare alcuna operazione perché sono già inseriti nella graduatoria.

“È un sistema che rende più snella, efficace e soprattutto più trasparente la procedura. Ciascun utente sarà in grado di verificare la propria posizione nella graduatoria – dice l’assessore comunale all’Innovazione e alle Politiche migratorie ed emergenziali Antonella Tirrito – sarà possibile così dare risposte più celeri alle famiglie rispettando requisiti di accesso e legalità. Inoltre, la graduatoria potrà essere aggiornata in tempo reale e non una volta all’anno”.

La piattaforma, è stata curata dalla Sispi con un affidamento esterno. Saranno presto attivate nuove funzionalità che permetteranno i pagamenti online, tramite PagoPA, degli eventuali oneri o contributi.