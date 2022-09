Palermo, dal Manchester City arriva Gomes a titolo definitivo

Contratto fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista

1' DI LETTURA

PALERMO – Il colpo che chiude il mercato in entrata del club rosanero porta il nome di Claudio Gomes. Centrocampista centrale, classe 2000, nato in Francia: contratto a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024 per lui con il Palermo. La trattativa per la società di viale del Fante è avvenuta in “casa”, Gomes infatti arriva in Sicilia dal Manchester City. Il regista francese, però, è cresciuto nel settore giovanile del Paris-Saint German e può vantare alcune presenze in Championship con la maglia del Barnsley.