Palermo, dalla giunta ok alla pedonalizzazione di via Matteo Bonello

Approvato l'atto di indirizzo degli assessori Maurizio Carta e Dario Falzone

PALERMO – Via libera alla pedonalizzazione di via Matteo Bonello a Palermo. Lo ha deciso la giunta approvando un atto di indirizzo congiunto degli assessori alla rigenerazione urbana e traffico Maurizio Carta e Dario Falzone.

Il provvedimento “finalizzato ad ampliare la disponibilità degli spazi stradali da destinare alla pedonalità, anche come modalità per regolare la viabilità e incrementare la sicurezza dei pedoni” interesserà via Matteo Bonello nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via dell’Incoronazione.

L’obiettivo ha detto l’assessore Carta è quello di “fare un luogo di aggregazione e di snodo verso i percorsi pedonali già avviati dall’Amministrazione a sostegno della cultura, storia e arte nel Centro Storico di Palermo, rientrando nel più ampio programma strategico voluto dal sindaco Lagalla atto a garantire una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di spazi urbani individuando nuove aree da adibire alla fruibilità pedonale”.

“Questa delibera – commenta l’assessore Falzone – dà mandato all’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria di provvedere all’emanazione dei provvedimenti necessari per l’istituzione e regolamentazione dell’area pedonale di Via Matteo Bonello, stabilendo le modalità di accesso, ed eventuale sosta temporanea, dei veicoli autorizzati all’interno e a perimetro della nuova area pedonale, nonché l’individuazione dei varchi di accesso all’area pedonale, riservata ai veicoli autorizzati e/o in stato di emergenza e soccorso”.