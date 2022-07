Palermo, date e orari delle prime tre giornate dei rosanero

Solo anticipi nei primi turni di campionato per la squadra di Silvio Baldini

1' DI LETTURA

La Lega Serie B ha reso noto il programma gare delle prime tre giornate di campionato. Il Palermo, nello specifico, affronterà in occasione della prima giornata il Perugia, in casa, sabato 13 agosto alle ore 20:45. La gara successiva sarà in trasferta, contro il Bari, venerdì 19 agosto alle ore 20:45. Infine, per il terzo turno di campionato, la compagine di Silvio Baldini scenderà in campo al “Renzo Barbera” sabato 27 agosto sempre alle ore 20:45 contro l’Ascoli.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Di seguito, il programma completo delle prime tre gare di campionato della stagione 2022/2023 di Serie B.

1a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 12 agosto 2022 ore 20.45 PARMA – BARI

Sabato 13 agosto 2022 ore 20.45 CITTADELLA – PISA

ore 20.45 COMO – CAGLIARI

ore 20.45 PALERMO – PERUGIA

Domenica 14 agosto 2022 ore 20.45 ASCOLI – TERNANA

ore 20.45 BENEVENTO – COSENZA

ore 20.45 BRESCIA – SÜDTIROL

ore 20.45 MODENA – FROSINONE

ore 20.45 SPAL – REGGINA

ore 20.45 VENEZIA – GENOA



2a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 19 agosto 2022 ore 20.45 BARI – PALERMO

Sabato 20 agosto 2022 ore 20.45 ASCOLI – SPAL

ore 20.45 GENOA – BENEVENTO

ore 20.45 PERUGIA – PARMA

Domenica 21 agosto 2022 ore 20.45 CAGLIARI – CITTADELLA

ore 20.45 COSENZA – MODENA

ore 20.45 FROSINONE – BRESCIA

ore 20.45 PISA – COMO

ore 20.45 SÜDTIROL – VENEZIA

ore 20.45 TERNANA – REGGINA



3a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 27 agosto 2022 ore 20.45 MODENA – TERNANA

ore 20.45 PALERMO – ASCOLI

ore 20.45 SPAL – CAGLIARI

Domenica 28 agosto 2022 ore 20.45 BENEVENTO – FROSINONE

ore 20.45 CITTADELLA – VENEZIA

ore 20.45 PARMA – COSENZA

ore 20.45 PERUGIA – BARI

ore 20.45 PISA – GENOA

ore 20.45 REGGINA – SÜDTIROL

Lunedì 29 agosto 2022 ore 20.45 COMO – BRESCIA