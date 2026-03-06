 Palermo, date e orari dalla 33ª giornata fino a fine campionato
Palermo, date e orari dalla 33ª giornata fino a fine campionato

Si gioca a Pasqua, il 25 aprile e anche il primo maggio
La Lega Serie B ha ufficializzato il programma gare dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato cadetto 2025-2026. Tra queste, ci sono anche le gare della compagine guidata da Pippo Inzaghi in vista della fine della regular season.

Per i rosanero sono diversi gli impegni importanti che andranno a decretare una possibile promozione diretta o il passaggio dagli spareggi promozione. Di seguito il calendario con date e orari degli impegni del Palermo fino alla fine della stagione.

  • 33ª GIORNATA PALERMO-AVELLINO, Domenica 05/04 ore 19:30
  • 34ª GIORNATA FROSINONE-PALERMO, Venerdì 10/04 ore 20:30
  • 35ª GIORNATA PALERMO-CESENA, Sabato 18/04 ore 17:15
  • 36ª GIORNATA REGGIANA-PALERMO, Sabato 25/04 ore 15:00
  • 37ª GIORNATA PALERMO-CATANZARO, Venerdì 01/05 ore 15:00
  • 38ª GIORNATA VENEZIA-PALERMO, Venerdì 08/05 ore 20:30
