Palermo, la Dc incontra cittadini e proprietari delle imprese

Hanno riaperto alcune storiche attività

PALERMO – La Democrazia Cristiana incontra la cittadinanza e i proprietari delle imprese commerciali in via Sicilia, a Palermo. La riunione si è tenuta in seguito alla riapertura di alcune storiche attività presenti in questa arteria.

Hanno preso parte all’incontro l’intero gruppo della Dc in Consiglio comunale, l’assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, il rappresentante del comitato commercianti di via Sicilia, Giuseppe Emanuele Greco, i dirigenti cittadini della Dc.

“Segnale di speranza e crescita”

“Ogni attività che apre è un segnale di speranza e crescita per l’economia di una città, a maggior ragione se ciò avviene in una zona che era stata completamente dimenticata”, dichiara il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno.

“Vogliamo ringraziare tutto il gruppo della Dc in Consiglio comunale – dichiara Giuseppe Emanuele Greco, rappresentante del comitato commercianti di via Sicilia – e in particolare Domenico Bonanno e Viviana Raja per l’impegno profuso nella riapertura di via Sicilia, consentendo così una boccata d’ossigeno per i commercianti e le attività sopravvissute, ma anche per tutti i cittadini residenti”.