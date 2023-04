Palermo: definizione agevolata liti tributarie, al via le domande

Scadenza prevista al 30 giugno

PALERMO – Pubblicato sul sito del Comune di Palermo l’avviso che rende noto ai cittadini della possibilità di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ognuno dei tre gradi di giudizio così come normato dal regolamento recentemente approvato dal Consiglio comunale.

La domanda deve essere presentata mediante raccomanda o tramite posta elettronica certificata (Pec) o consegnata a mano, entro il termine del 30 giugno 2023

La definizione agevolata potrà essere definita allo stato della controversia al primo gennaio 2023. Il pagamento è dovuto al 100 per cento nel caso di ricorso notificato al primo dell’anno ma non ancora definito a quella data presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria. Il pagamento è dovuto nella misura del 90 per cento invece ne caso di ricorso iscritto presso il primo grado.

Per i processi in cui il Comune è risultato soccombente in primo grado si può chiudere la controversia pagando il 40 per cento del valore della controversia. Mentre in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado e quindi per i ricorsi al momento in Cassazione, la lite può essere chiusa pagando il 15 per cento del valore.

Nel caso di ricorsi accolti parzialmente le riduzioni valgono solo per la parte ancora non definita. Le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al 5% per cento del valore della controversia.

Gli importi superiori a mille euro potranno essere pagati a rate, fino a un massimo di 20. La prima andrà versata entro il 30 giugno. Poi potranno essere versate trimestralmente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.