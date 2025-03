Palermo, detenzione e spaccio di droga: arrestato un minorenne

I controlli della polizia

VIA PIETRO D'ARAGONA

PALERMO – Arrestato dalla polizia un 17enne palermitano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato eseguito in via Pietro D’Aragona. Il giovane è stato fermato a bordo di una bici elettrica.

La perquisizione personale del giovane ha permesso agli agenti di trovare 145 euro, 9 dosi di hashish e 8 dosi di cocaina. La perquisizione è stata poi estesa a casa del minore e nella tasca di un giubbotto nella camera da letto nella sua disponibilità, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 10 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.