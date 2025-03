Palermo, detenzione e spaccio di droga: scattano tre arresti

I controlli dei carabinieri da Ballarò allo Zen2

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due uomini ed una donna per detenzione e spaccio di droga. I militari della stazione Centro, in Piazza San Francesco di Paola hanno notato un 33enne apparso nervoso quando ha notato la presenza dell’auto dei carabinieri.

L’uomo, sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 1 grammo di Ketamina oltre a 98 euro in contanti. Il nervosismo del 33enne ha indotto i militari ad estendere la perquisizione anche a casa dell’uomo, dove sono stati trovati altri 20 grammi di marijuana, un coltello con tracce di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Nel quartiere Ballarò, in Piazza del Carmine, i militari del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno arrestato invece una donna di 44 anni che, al transito della gazzella, ha assunto un atteggiamento sospetto. La donna visibilmente nervosa durante le attività di identificazione, è stata sottoposta a un controllo ed è stata trovata in possesso di 1,7 grammi di eroina suddivisa in sette dosi.

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri, nel quartiere “Zen 2”, hanno arrestato invece un 26enne già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con permanenza all’interno della propria abitazione in orario serale. I militari hanno osservato un continuo andirivieni nei pressi dell’abitazione dell’indagato ed hanno deciso di perquisire l’appartamento dove, all’interno dei mobili della camera da letto, hanno rinvenuto 34 dosi di crack per un peso complessivo di circa 7 grammi, 4 dosi di hashish del peso di 3 grammi ed una dose di marijuana del peso di circa 1 grammo nonché, la somma di euro 447 provento verosimilmente dell’attività di spaccio. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato tutti e tre gli arresti, disponendo solo per il 26enne, la misura degli arresti domiciliari.