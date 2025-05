Palermo, da domani operazioni di pulizia della costa Sud

Il presidente della Circoscrizione: "La spiaggia sarà più accogliente e fruibile"

PALERMO – Partiranno domani, martedì 27 maggio, le operazioni di pulizia degli arenili della spiaggia di Romagnolo. Le operazioni sono propedeutiche all’arrivo della stagione estiva, in modo tale da rendere la spiaggia accessibile.

“Grazie all’amministrazione, domani, verrà effettuato un intervento di pulizia sugli arenili di Romagnolo mediante mezzo meccanizzato. Si tratta di un’operazione programmata per rendere la spiaggia più accogliente e fruibile per i cittadini, che nel periodo estivo la utilizzeranno come solarium”, dichiara Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione.

“La Circoscrizione ha sempre sollecitato l’amministrazione affinché questi lavori venissero eseguiti in tempi utili, rendendo questo servizio come intervento programmato prima dell’estate, da intendersi come normalità e non come fatto eccezionale con esultanze. Presto, come Circoscrizione, costituirò una commissione Speciale denominata “Costa Sud” per attenzionata tutte le problematiche da mettere a conoscenza il territorio e l’amministrazione. Ringrazio – ha concluso Federico – il sindaco Lagalla, l’assessore Alongi e a Reset per l’attenzione e l’impegno dimostrati”.