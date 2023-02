Palermo: differenziato per Ivan Marconi, assenti Lancini e Massolo

Segre ha anticipato il termine dell'allenamento in via precauzionale

PALERMO – La squadra guidata da Eugenio Corini, in vista del match di domenica contro la Reggina, mercoledì 1 febbraio ha svolto un allenamento pomeridiano al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e cambi di direzione, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Il centrocampista Jacopo Segre ha anticipato il termine dell’allenamento in via precauzionale. Allenamento differenziato programmato, invece, per il difensore Ivan Marconi. Assenti, infine, il difensore Edoardo Lancini (permesso societario) e il portiere Samuele Massolo (febbre).