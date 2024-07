Palermo, Dionisi: “Ho visto spirito di squadra. Il gruppo non è al completo”

Il tecnico: "Segre non riusciva a giocare. Corona mi sta piacendo"

Al termine del primo test amichevole contro la Rappresentativa LND Sondrio, Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa a Livigno. L’allenatore del Palermo, dopo la vittoria per 10-0, ha commentato l’incontro dalla sede del ritiro estivo pre campionato.

“Ho chiesto ai ragazzi spirito di squadra e oggi l’ho visto. Se devo trovare un difetto abbiamo concesso un’occasione da gol. Ci sono tante cose positive, lavoriamo insieme da 10 giorni. Il livello non sarà quello del campionato. Cose positive? Lo spirito di squadra, da quello dobbiamo partire; abbiamo trovato linee di passaggio e ci sono state buone letture”.

“Siamo tutti sotto esame, dobbiamo dimostrare ogni giorno – spiega Dionisi -. Non era un esame per nessuno, era un test di valutazione. Lo spirito mi è piaciuto. Segre? Credo non si sia fatto nulla, non riusciva a giocare e l’abbiamo fatto uscire per non rischiare. L’atmosfera? L’entusiasmo è contagioso, trovare questi tifosi qui gli fa onore. Dobbiamo alimentare la passione, noi dovremo dare per riavere”.

“Facciamo valutazioni a prescindere dalle amichevoli. Di cose positive ne ho viste. Sull’anno scorso non entro in merito, dobbiamo partire dallo spirito di squadra, che mi sta piacendo. Ci saranno momenti di difficoltà, quindi noi dobbiamo lavorare per essere uniti. La squadra ha qualità e verrà aumentata, il gruppo non è completo“, ha ammesso l’allenatore del Palermo.

“Ceccaroni e Desplanches stanno migliorando – dice il mister sui due calciatori infortunati -. Lo staff medico farà valutazioni per capire a che punto sono. Li vedo a bordo campo e questa è una cosa positiva, il recupero va bene, spero di riaverli in gruppo a breve. Nikolaou? Parlerò di lui quando verrà ufficializzato”.

“Stiamo lavorando bene, sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi. La squadra verrà completata, la condizione sarà migliore. Buttaro e Peda sono giovani, sono contento delle loro prestazioni. Buttaro ha dato disponibilità, l’ho spesso schierato a sinistra, ha fatto 90′ e bene”.

“Calendario? Non ne ho parlato con nessuno, è presto per fare i conti. Il campionato sarà lungo, tra febbraio e marzo si decide molto. Abbiamo visto le partite di inizio stagione, potevamo essere più fortunati nel sorteggio. La difficoltà della B è oggettiva”.

Poi il tecnico ha commentato la prestazione di Corona, autore di una doppietta: “Mi sta piacendo, deve crescere. Ha qualità, ha fatto bene in amichevole, si è meritato di giocare un tempo. Ha bisogno di giocare per crescere. Il mio consiglio è di non parlare tanto di lui, non ha fatto ancora niente. Ha qualità e le deve dimostrare nei grandi, se continuerà così avrà un percorso positivo”.

“Le palle inattive le abbiamo appena toccate per avere un’organizzazione generale. La priorità era lo spirito di squadra. I rigori? Ci sarà un rigorista e un secondo, speriamo di subirne pochi e averne tanti. L’accoglienza a Livigno è stata ottimale. Ci stiamo trovando bene, l’altitudine non è uno svantaggio. Ho da dire solo cose positive. Sono contento di essere venuto qua, la località si presta ai ritiri”, ha concluso Alessio Dionisi.