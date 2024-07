Palermo, ecco Nikolaou: il difensore è arrivato a Livigno – VIDEO

Intanto, anche Pigliacelli ha salutato i rosanero

Dimitrios Nikolaou è praticamente un nuovo calciatore del Palermo. Il difensore greco, in arrivo dallo Spezia, ha raggiunto i suoi nuovi compagni in rosanero a Livigno, sede del ritiro estivo (video in alto).

Un paio di giorni fa Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio hanno salutato la squadra guidata da Dionisi. Nella trattativa per l’arrivo del difensore, infatti, la contropartita riguarda proprio loro due (adesso si attende solo l’ufficialità delle cessioni da entrambe le parti).

Intanto, anche Mirko Pigliacelli ha lasciato Livigno. Il portiere saluta i rosanero dopo due stagioni e si appresta ad essere un nuovo calciatore del Catanzaro. Infine, sono attesi nelle prossime ore in ritiro anche Niccolò Pierozzi (terzino) e Thomas Henry (attaccante).