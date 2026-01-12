Palermo, discoteca abusiva con fontane pirotecniche: sequestrata

In via Principe di Belmonte

PALERMO – La polizia municipale ha sequestrato una discoteca abusiva in via Principe di Belmonte, nel centro di Palermo. All’interno del locale, privo di autorizzazioni e uscite di emergenza, sono stati trovati decine di clienti intenti a ballare e consumare alcolici, oltre a circa cento fontane pirotecniche pronte all’uso.

L’intervento, effettuato il 10 gennaio, ha portato alla sospensione immediata dell’attività e all’uscita in sicurezza del pubblico, considerate le gravi condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone. L’accesso al locale avveniva attraverso una stretta scala interna, priva di illuminazione e di luci di emergenza.

Dai controlli è emersa l’assenza dell’agibilità, della licenza del questore e della documentazione sulla prevenzione incendi. Anche il servizio di sicurezza, composto da tre addetti, risultava privo di autorizzazione prefettizia. Inoltre non è stata esibita alcuna certificazione sui materiali ignifughi e sono state riscontrate irregolarità nelle Scia presentate al Comune.

I due titolari sono stati denunciati per violazioni in materia di sicurezza e spettacoli pubblici. Il custode giudiziario è stato denunciato per aver violato i sigilli apposti al locale.