In corso le indagini per cercare di risalire agli autori

PALERMO – Raid vandalico in via delle Magnolie, non molto distante da via Sciuti, a Palermo. Nella pomeriggio di ieri, venerdì 3 febbraio, sono stati mandati in frantumi i vetri di numerose automobili parcheggiate.

Sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri, per cercare di risalire agli autori dei danneggiamenti ai danni delle automobili grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e, se ce ne sono, ascoltando le testimonianze.