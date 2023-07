Palermo, tre ditte per il monopattino sharing

Pervenute dieci istanze che sono state valutate dalla commissione tecnica che le ha valutate e attribuito i punteggi

1' DI LETTURA

PALERMO – Giovedì 27 aprile, a mezzogiorno, è scaduto il termine per rispondere alla manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di monopattino sharing nella città di Palermo. Il bando punta a mettere a regime il settore per i prossimi cinque anni.

La commissione tecnica, come si legge nella determina dirigenziale 7907 del 30 giugno, si è riunita lo scorso 12 giugno presso il polo tecnico e ha effettuato la valutazione delle dieci istanze pervenute. La commissione ha subito escluso la ditta O.E. “Bolt operations OU Company”, in quanto l’istanza è pervenuta oltre il termine stabilito.

Nella giornata del 12 giugno sono state valutate tre istanze, le altre sono state valutate lo scorso 14 giugno. Il giorno successivo, il 15 giugno, si è proceduto alla valutazione complessiva delle istanze e all’attribuzione dei punteggi che vedono le ditte così scelte:

1)Helbiz Italia S.r.L.

2) Bird rides Italy S.r.L.

3) Link your city Italia S.r.L..

Le ditte vincitrici hanno ottenuto il punteggio di: 96,31 per Helbiz, 96,03 per Bird e 94,55 per Link.

I punteggi sono stati stabiliti in base al sistema tariffario (max 30 punti), ai prezzi (30 punti), alla sicurezza (15) al sistema di manutenzione e alla sostenibilità ambientale (10 punti ciascuno) oltre che al sistema di contatto con la clientela (5).

Le tre ditte potranno averne da 500 a 1000 ciascuno, quindi con un tetto di 3 mila in totale, che potranno arrivare a 4.500 ma solo in base a una decisione del Comune. Ogni operatore potrà piazzare al massimo 5 monopattini vicini e dovranno essere a 2 metri dai mezzi di altri operatori o a 100 metri da altri mezzi propri. Nelle Ztl potranno esserci al massimo 300 monopattini, 100 a testa.