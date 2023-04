Palermo: divieto di scampagnate e di accensione fuochi, ecco dove

La decisione del sindaco Lagalla

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha emanato ieri un’ordinanza con la quale dispone “il divieto, nelle giornate delle festività di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio di effettuare scampagnate nelle pinete di Monte Pellegrino, circostanti il santuario e limitrofe agli assi viari di via P. Bonanno, via Monte Ercta e via Padre Giordano Cascini”.

Disposto anche “il divieto di accendere fuochi all’interno del Parco della Favorita”.