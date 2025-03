Palermo, Don Biagio Amata festeggia i 60 anni di sacerdozio

Docente e studioso, è decano del Bon Bosco Ranchibile

PALERMO – Sessant’anni di sacerdozio il 19 marzo per Don Biagio Amata decano del Don Bosco Ranchibile di Palermo. Le messe sono celebrate nella Chiesa Madre di Sant’Agata di Militello, ore 10, e nella Chiesa del Don Bosco Ranchibile, ore 19.

Nato 85 anni fa a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, una laurea in Lettere e Filosofia con una tesi di oltre 400 pagine su “Gli ‘errori’ di Arnobio di Sicca”, insegna nelle scuole salesiane della Sicilia, è preside e direttore degli Istituti San Luigi di Messina e Don Bosco di Palermo e quindi docente di Letteratura cristiana antica latina, preside-decano e professore emerito della Facoltà di Lettere cristiane e classiche, Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Tantissimi devoti si rivolgono quotidianamente a lui per confessarsi o come padre spirituale.

“Fare il prete – spiega – non è un mestiere ma vuol dire essere servo per amore. Come un padre, una madre, un vero amico il sacerdote è messo lì in mezzo alla gente a ricordare che c’è qualcosa per cui vale la pena di vivere, combattere e in alcuni casi anche perdere. L’amore quando è gratuito fa miracoli”.

Autore di numerose pubblicazioni, libri, articoli, recensioni, “Illustre docente universitario e ricercato pastore d’anime ha saputo trasmettere con professionalità e passione la bellezza senza tempo della lingua latina e greca, rendendo vivi, ancora oggi, i testi e i valori della classicità”, dice Don Arnaldo Riggi, direttore del Don Bosco Ranchibile, sottolineando “la sua capacità di farsi vicino a chi ha bisogno di luce e conforto”.

A lui è dedicato il volume “Christum Amplecti” a cura di Miran Sajovic e Andrea Sollena. Nell’introduzione Vincenzo Messana, docente di Storia Romana nell’Università degli Studi di Palermo, lo definisce “classicista, patrologo e maestro” elencando le numerose tesi di studenti provenienti in gran parte dall’Europa centro-orientale, dall’Africa e dall’Asia che ha guidato “con scientia e sapientia”.

Nella sua lunga attività Don Biagio gira il mondo da Shanghai a San Francisco, da Betlemme a Oxford, l’Italia dal Nord al Sud e ovviamente tutta la Sicilia, celebra messe e guida ritiri spirituali promuovendo la formazione dei ragazzi secondo il carisma di San Giovanni Bosco “padre, maestro e amico dei giovani”.