È un'iniziativa di CoopCulture e dell’agenzia di comunicazione Feedback

PALERMO – Salire su un’astronave blu e gialla e far finta che tutto sia un gioco. Per un bambino che si deve sottoporre a un’operazione, anche una barella che non somiglia a … una barella, può far sembrare tutto più leggero.

La prima barella pediatrica – piccola, colorata, a misura di bambino ma dotata di ogni supporto sanitario utile al trasporto dalla corsia alla sala operatoria – è stata consegnata. Al reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico. È stata donata da CoopCulture e dall’agenzia di comunicazione Feedback.

I fondi giunti da “Anema e Core”

I fondi necessari sono giunti da “Anema e Core”, l’asta di beneficenza che si è tenuta poco prima di Natale a Palazzo Bonocore. Hanno ‘battuto’ ingressi ai musei e card, opere d’arte e oggetti creativi donati da artisti, designer e aziende partner. Che hanno condiviso questi primi anni di vita dell’hub Bonocore, con la stessa idea di cultura come bene comune.

La barella è stata consegnata dal direttore generale di CoopCulture, Letizia Casuccio, e da Canzio Marcello Orlando di Feedback. Al direttore sanitario del Policlinico Giaccone, Lia Murè e al primario di Chirurgia Pediatrica, Maria Rita Di Pace. Attorniati dall’intero reparto, dai medici e dal personale sanitario. Il cappellano dell’ospedale ha benedetto la barella invitando a una breve preghiera.

Il ringraziamento del Policlinico

“Il nostro grazie come Policlinico va ai privati che intervengono per amplificare il lavoro dei nostri reparti – spiega il direttore sanitario del Policlinico Giaccone, Lia Murè –. Le istituzioni non sono sole, ma fanno il loro lavoro al meglio se aiutate. Siamo in un reparto delicato, avere la possibilità di un’attrezzatura di questo genere rende tutto più facile”.

“Un’astronave meravigliosa per i nostri bambini – interviene il primario del reparto di Chirurgia Pediatrica, Maria Rita Di Pace -. Ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato e partecipato all’asta. È un passo avanti verso l’umanizzazione dell’assistenza: è importante essere molto attenti alle esigenze dei nostri piccoli pazienti e delle famiglie”.

La responsabilità sociale della cultura

“Un piccolo gesto simbolico: Feedback e CoopCulture hanno ricevuto tanto da questa città, questo è un piccolo modo per iniziare a restituire – dice Letizia Casuccio, DG di CoopCulture –. Pensiamo ai più piccoli, convinti che la cultura possa essere un mezzo per sviluppare un miglioramento della cura”.

Per Canzio Marcello Orlando, CEO di Feedback, “la cultura deve avere una responsabilità sociale: creare relazioni e restituire valore alla comunità. Siamo orgogliosi che Anema e Core abbia contribuito concretamente al lavoro del reparto di Chirurgia pediatrica e al benessere dei piccoli pazienti”.