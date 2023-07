Palermo, donna ferita da colpi di pistola a Boccadifalco

La pista del tentato omicidio.

PALERMO- Un uomo avrebbe cercato di uccidere la moglie sparandole. I colpi avrebbero raggiunto la donna a una gamba. Il tentato omicidio è accaduto nel quartiere Boccadifalco a Palermo, in via Giovanni Bruno. Inizialmente al 118 era stato segnalato che una donna si era ferita accidentalmente con un’ arma da taglio. Appena sono arrivati, i sanitari si sono però accorti che la ferita alla gamba era stata provocata da un colpo di pistola. È arrivata allora una seconda ambulanza con un medico che ha medicato la vittima. La donna è stata trasportata in ospedale al Policlinico in chirurgia vascolare. Sul posto sono giunte le volanti della polizia. (ansa)