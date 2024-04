Incidente in via De Gasperi: omicidio stradale, indagato un funzionario

Il luogo dell'incidente

Era alla guida di una moto. Morta una donna di 82 anni

PALERMO – È indagato per omicidio stradale il motociclista che ha investito e ucciso venerdì scorso Carla Montalto, 82 anni, in via Alcide De Gasperi, a Palermo. Si tratta di un architetto e funzionario del Comune. L’iscrizione nel registro degli indagati della Procura scaturisce dai rilievi eseguiti dalla sezione Infortunistica della Polizia municipale.

L’uomo era alla guida una Honda 600 quando ha travolto l’anziana nella corsia laterale tra via Ausonia e viale Strasburgo. La vittima non stava attraversando sulle strisce pedonali. I sanitari del 118 sono intervenuti subito, ma nulla c’è stato da fare. La donna è stata trascinata per alcuni metri dopo l’impatto.