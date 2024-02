Palermo, donna morta a 49 anni dopo l’operazione: 11 medici a giudizio

Aveva un tumore benigno alla testa

PALERMO – Tutti rinviati a giudizi per omicidio colposo. Daniela Stifanese, 49 anni, sposata e madre di due figli, era deceduta pochi giorni un intervento chirurgico eseguito al Policlinico per rimuovere un tumore benigno alla testa. Il decesso avvenne il 9 maggio del 2021. Sotto processo sono finiti 11 medici che ebbero in cura la paziente.

Si tratta di Giovanni Grasso, medico chirurgo e primo operatore; gli aiuti chirurghi Paola Montesu e Fabio Torregrossa; i neurochirurghi Maria Angela Pino, Domenico Messina, Luigi Basile, Antonino Costa, Rosa Maria Gerardi, Carlo Gulì, Domenico Iacolpino e Rosario Maugeri. I parenti della vittima – sedici in tutto marito, figli, fratelli e sorelle – sono costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Salvatore Modica, Tiziana Monterosso, Ambra Di Cristina e Sergio Sparti.

Una consulenza fatta eseguire dai pubblici ministeri Luisa Vittoria Campanile e Federica La Chioma ha stabilito che sarebbe stata colpevolmente asportata soltanto una parte del meningioma e non sarebbe stata eseguita la manovra di decompressione che avrebbe evitato il peggioramento e il decesso della donna.