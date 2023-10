Donna picchiata in via Roma: l’identikit degli aggressori fra i 16 e i 18 anni

Il punto di via Roma dove è avvenuta l'aggressione

Sono stati due ragazzi e due ragazze

1' DI LETTURA

PALERMO – Due ragazzi e due ragazze “di corporatura robusta”. Età “compresa tra i 16 e i 18 anni”. Giravano a bordo di “motocicli elettrici”. Ecco i dati degli aggressori che la donna picchiata nei giorni scorsi a Palermo ha raccontato agli investigatori.

Il racconto dell’aggressione

La vittima ha parlato anche di un’aggressione a colpi di casco, ma è probabile che l’episodio, seppure grave, potrebbe essere stato meno violento di come sia stato rappresentato. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere nella speranza che la scena sia stata immortalata dagli occhi elettronici.

L’episodio è accaduto in via Roma, nel tardo pomeriggio, all’altezza di via Divisi. La ventitreenne ascoltava musica con le cuffiette quando è stata colpita senza alcun motivo da schiaffi che l’hanno fatta cadere dalla bici. Mentre era a terra la vittima è stata raggiunta da un colpo di casco. La giovane è certa di non conoscerli.