Palermo, donna trovata morta in casa: pochi dubbi, è suicidio

Il corpo senza vita nell'abitazione in piazza Europa

PALERMO – Gli investigatori non hanno dubbi. La donna trovata morta ieri sera nella sua abitazione si è suicidata.

I vigili del fuoco, chiamati dal marito che non riusciva ad entrare nell’abitazione in piazza Europa, hanno trovato il corpo in bagno.

Le ferite mortali sono state state provocate da un’arma da taglio. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso.

Per avere un quadro più chiaro la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. L’indagine è stata affidata agli agenti della squadra mobile.