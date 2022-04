Palermo, droga nei bidoni in camera da letto: irruzione e arresto

Un arresto nel rione Bonagia

PALERMO – I carabinieri sapevano cosa cercare e dove trovarla. I militari della stazione Villagrazia hanno fatto irruzione in una casa della droga nel quartiere Bonagia. C’erano cinque chili di hashish e marijuana nascosti in dei bidoni di metallo, quelli che si usano per l’olio, dentro l’armadio della camera da letto.

In carcere è finito Antonino Rizzuto, 38 anni, palermitano con precedenti penali. Sono stati i cani antidroga a fiutare gli stupefacenti.

La droga trovata nella casa in largo Pietro Doderlein, una volta spacciata avrebbe fruttato 30 mila euro. Si tratta di una prima valutazione perché il principio attivo sarà studiato dagli esperti del laboratorio di analisi del Comando provinciale.

Oltre alla droga nei bidoni è stato trovato anche il materiale per confezionarla.