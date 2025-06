Blitz anti droga a Palermo, scarcerato uno dei 22 arrestati

Annullata l'ordinanza di custodia cautelare

PALERMO – Annullata l’ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale del Riesame ha scarcerato Giuseppe Viviano, coinvolto il 22 maggio scorso in un blitz anti droga assieme ad altre 21 persone. Non si conoscono ancora le motivazioni con cui il collegio ha accolto l’istanza dell’avvocato difensore Filippo Galina.

Sono stati due i filini di indagine. Nel primo è emersa l’esistenza di un canale di importazione di cocaina e hashish in Sicilia. La droga è stata smerciata a Palermo, Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Agrigento. I gruppi criminali che avrebbero gestito i traffici avevano la base operativa nei rioni palermitani di Ballarò, Brancaccio e Villaggio Santa Rosalia. L’accusa non ha retto per il trentenne Viviano.