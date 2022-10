Palermo, mafia e droga: 8 condanne, assolto il boss

Non reggono le accuse per Giuseppe Calvaruso e per la moglie

PALERMO – I traffici di droga erano floridi, ma a gestirli non era il boss di Pagliarelli.

Giuseppe Calvaruso è stato assolto, per alcuni suoi coimputati sono state decise pene pesanti. Calvaruso è difeso dagli avvocati Giovanna Priano e Michele Giovinco. Assolti anche la moglie del mafioso, Rosa Rita Catalano, e Barbara Vilardo (difesi dagli avvocati Giovinco, Priano e Giuseppe Farina).

Per il resto il giudice per l’udienza preliminare Ermelinda Marfia ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Federica La Chioma, Bruno Brucoli e Dario Scaletta e ha condannato Giovanni Caruso (12 anni), Angelo Costa (12 anni), Francesco Duecento (10 anni in continuazione con una precedente pena), Ugo D’Anna (2 anni), Antonino Giordano 2 anni, Domenico Pangallo (4 anni), Antonia D’Alessandro (un anno e quattro mesi), Filippo D’Alessandro (un anno e quattro mesi).

La cocaina arrivava dalla Calabria, mentre l’hashish dai corrieri della Campania che la compravano a Malaga in Spagna. Una volta a Palermo la droga veniva stoccata all’interno di magazzini. Il più grande era in via Ernesto Basile, nella zona dell’Università.

Nelle piazze di spaccio lavoravano e lavorano decine, centinaia di persone, interi nuclei familiari.

I reati contestati a vario titolo nel processo erano associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, tutti aggravate dal metodo mafioso.

Al vaglio del giudice non ha retto l’ipotesi che Calvaruso “sarebbe riuscito a entrare in possesso di una lussuosa villa con piscina (di cui è stato disposto il sequestro preventivo), strappata ai proprietari per farla diventare la sua abitazione.

Il blitz dei carabinieri, coordinati dalla Direzione del settore antimafia di Palermo, che svelò i traffici di droga è dell’aprile 2021. Pochi mesi prima Calvaruso era stato arrestato in un’altra operazione per mafia.