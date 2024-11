Palermo, droga nel cassonetto dei rifiuti: tre arresti in via Montalbo

L'operazione della guardia di finanza

PALERMO – C’era uno strano viavai tra un edificio abbandonato in via Montalbo e il cassonetto della spazzatura. I finanzieri del Comando provinciale sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza di reato tre persone per spaccio di droga nel quartiere Arenella.

Sono tutti pregiudicati e sono stati trovati in possesso di 31 dosi di cocaina (poco più di cinque grammi) 13 dosi di hashish (12 grammi e mezzo) e 1.145 euro in contanti.

I controlli sono stati eseguiti dai militari del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo Palermo. Decisivo il fiuto del cane Anouk.

Dopo il processo per direttissima il Tribunale ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per uno dei tre indagati anche l’obbligo di dimora aPalermo.