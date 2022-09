Palermo, spaccio di droga attorno alla scuola: in 11 sotto processo

I pusher vendevano h24 marijuana, hashish e cocaina

1' DI LETTURA

PALERMO – Tutti rinviati a giudizio. In undici si dovranno difendere, a vario titolo, dalle accuse di associazione a delinquere e concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La loro base operativa era nel rione Noce, nelle stradine attorno alla scuola Manzoni-Impastato. In particolare, in via dei Crociferi.

I pusher vendevano h24 marijuana, hashish e cocaina. Fra i clienti c’erano anche dei ragazzini. Da mesi venivano pedinati dagli agenti del commissariato di polizia Zisa-Borgo Nuovo.

Il giudice per l’udienza preliminare ha accolto la richiesta della Procura e mandato sotto processo Gioacchino Terzo, 26 anni; Giuseppe Volpe, 28 anni; Vittorio Lo Verde, 27 anni; Carmelo Lo Verde, 26 anni; Antonino Messina 21 anni; Salvatore Puleo, 21 anni; Alessio Filippone, 22 anni; Giuseppe D’Angelo, 28 anni; Franco Filizzola, 24 anni; Alessandro Angelo Di Blasi, 35 anni; Vincenzo Toscano, 35 anni,

Neppure i blitz avevano fermato lo spaccio. Nuovi pusher erano sempre pronti a subentrare a chi finiva in carcere.