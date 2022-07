Palermo, due nuovi innesti dal mercato: Stoppa e Pierozzi al Barbera – FOTO

I due giovani sono ormai, a tutti gli effetti, giocatori rosanero e non è mancata l'occasione per visionare il campo di viale del Fante

PALERMO – Matteo Stoppa ed Edoardo Pierozzi sono ormai, a tutti gli effetti, giocatori del Palermo. I due giovani, dopo essere arrivati in città nella serata di ieri, questa mattina si sono presentati allo stadio “Renzo Barbera” per firmare i contratti che li legano ai rosa con la formula del prestito.

Stoppa proviene dalla Sampdoria e nell’ultima stagione ha giocato in Serie C allaJuve Stabia, il secondo è invece di proprietà della Fiorentina ma ha affrontato lo scorso torneo di B in forza all’Alessandria.

Dopo le questioni formali i due giocatori sono stati visti all’interno della struttura di viale del Fante, con tanto di giro e tappa per visionare il manto di gioco che calcheranno con la maglia rosanero nel prossimo torneo di cadetteria.