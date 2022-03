Palermo e il traffico, Chinnici: il cambio in via Oreto, un disastro annunciato

Il commento del capogruppo di Italia viva al Comune

“La nuova viabilità di via Oreto, decisa da questa amministrazione comunale, ha reso la vita impossibile a chi vive in questa parte della città. Code chilometriche, ore di attesa per poter rientrare a casa, un caos totale anche in via Buonriposo”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook, Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva al comune di Palermo.

“Un disastro annunciato e che non solo non risolve alcun problema della viabilità, ma addirittura lo aggrava ai danni dei cittadini – sottolinea – ancora una volta esasperati per l’incompetenza di chi gestisce la viabilità. L’unica consolazione è che fra qualche mese questa giunta sarà solo un pallido ricordo”, conclude.

