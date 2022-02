Palermo, caos al ponte Corleone: rivoluzione traffico in via Oreto

Tutte le novità da conoscere per evitare di restare intrappolati

PALERMO – Ancora modifiche alla circolazione. Il traffico impazzito in viale Regione Siciliana, a causa del restringimento nella zona del Ponte Corleone e la chiusura dell’accesso dalla bretella laterale direzione Trapani, spingono l’ufficio mobilità del Comune a prendere provvedimenti. Si spera di contenere diminuire il caos.

La viabilità in via Oreto dalla settimana prossima – ancora il giorno è da stabilire – sarà rivoluzionata con l’ordinanza 171 del 16 febbraio. Il tratto di via Oreto, compreso tra via Francesco La Colla e via Buonriposo, diventa a senso unico verso monte.

È prevista la chiusura con spartitraffico prospiciente la via Pietro Spica per evitare l’attraversamento di via Oreto in quel punto. In via Oreto, nell’incrocio con via Buonriposo, Amg provvederà alla sospensione del semaforo che diventa lampeggiante. Via Buonriposo, nel tratto da via Oreto fino a via La Colla, diventa senso unico verso il mare; invece nel tratto compreso tra via Oreto e via Giovanni Campisi, via Buonriposo diventa senso unico verso piazza Guadagna.

Cambia pure la viabilità in via La Colla, che diventa a senso unico direzione via Oreto. La via Luigi Manfredi, infine, cambierà senso di marcia: non più in direzione via Oreto ma al contrario, verso via Perez. Forti dubbi sul provvedimento esprime il capogruppo della Lega Igor Gelarda: “Qui l’emergenza primaria è riaprire il ponte Corleone, per questo vogliamo date certe per l’inizio dei lavori. Il traffico in zona Oreto, in questi giorni, è totalmente impazzito e sono aumentati i transiti sul ponte Oreto, anch’esso in precarie condizioni di staticità.

L’amministrazione va per tentativi i cui frutti, buoni o cattivi, saranno presto sotto gli occhi di tutti. Certo avremmo preferito che questa scelta fosse stata condivisa anche coi cittadini, residenti e commercianti e magari con la circoscrizione. Vigileremo per valutare le ricadute del provvedimento sul traffico della zona. Fondamentale, però, per alleggerire la via Oreto resta la riapertura dello svincolo all’altezza di via Villagrazia, per cui ho fatto già richiesta. Mentre ancora la giunta Orlando continua a negare la sospensione della Ztl”, conclude Gelarda.