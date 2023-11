Palermo e manager, arriva ‘Master Mind’: tutti i ‘segreti’ del business

“Un’occasione straordinaria per apprendere”

PALERMO – La sala Nova dell’hotel San Paolo Palace di Palermo ospiterà domani dalle 9 alle 19 “Master Mind”. Un evento formativo per imprenditori, manager e aspiranti imprenditori che vogliono scoprire i segreti del business e della gestione aziendale. Dieci importanti uomini d’affari siciliani condivideranno con i partecipanti le loro esperienze, spiegando i principi dell’etica aziendale che hanno seguito ed impersonato per costruire imprese di successo. Trasferireranno la loro conoscenza riguardo alla gestione di impresa e sveleranno quali sono le attività manageriali che servono oggi, nel 2023, per riuscire a rilanciare la propria azienda. Parleranno di quelle decisioni che si sono rivelate determinanti per la crescita e lo sviluppo delle loro imprese, di come hanno gestito il personale e guidato le loro aziende verso la fama e delle azioni strategiche che hanno permesso loro di raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati.

Tra i relatori d’eccezione, Andrea Condello, cofondatore di Osm International Group, considerato uno dei massimi esperti in Italia nella formazione del personale commerciale. Ma anche la responsabile dell’Area selezioni Osm Value e socia ventennale dell’azienda, Anna Aulico, che racconterà la storia di cinque imprenditrici, “della loro vita tra famiglia e lavoro e del loro coraggio di non arrendersi mai”, per dimostrare che l’impresa è (e può essere) donna. L’evento è organizzato in collaborazione tra Osm Value, Confcommercio Palermo ed Engage editore.

Ecco tutti i relatori di Master Mind

Sciortino: “Opportunità unica nel suo genere”

“È il più grande evento sulla cultura manageriale del sud Italia”, spiega Giuseppe Sciortino, altro illustre speaker di Master Mind. Specializzato nello sviluppo di reti in franchising, è consulente e formatore della rete Osm, oltre che imprenditore con interessi in diversi settori tra cui ristorazione, edilizia, nautica e immobliare. “Sarà un opportunità unica nel suo genere per immergersi nel mondo del business attraverso gli occhi e le esperienze di imprenditori provenienti dai settori più disparati – prosegue Sciortino -. Un’occasione straordinaria per apprendere, condividere e soprattutto connettersi con esperti che hanno trasformato le loro esperienze in storie di successo”.