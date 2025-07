Palermo il Festino: la carica dei 350 mila DIRETTA VIDEO FOTO

Testo e immagini. Clicca e segui

Si celebra il Festino di Palermo. LiveSicilia segue la diretta video e testuale. (foto di Salvo Gravano)

La diretta

21.45. Il Carro è partito. Al momento sono stimate 350mila presenze, secondo il Comune.

21.27. Ha inizio lo spettacolo.

21.20. Tanta folla davanti a Palazzo dei Normanni per il Carro trionfale che è stato al centro di qualche gustosa polemica social. A qualcuno, come sempre, è piaciuto, ad altri no.

FOTO DI SALVO GRAVANO

Il Festino

Il carro trionfale, con la statua della santa, partirà alle 21 da palazzo dei Normanni percorrerà corso Vittorio Emanuele per arrivare sul lungomare dove sarà salutato dal gioco dei fuochi d’artificio.

Quest’anno un carro-teatro si affiancherà al carro trionfale, rappresentando la città in preda al disordine dettato dalla paura della peste. “Su questa moderna nave dei folli – dice il comune di Palermo – si ergerà Simona Malato, voce della città, alla ricerca di qualcosa che restituisca unità e bellezza a ciò che è solo caos e prevaricazione dell’uno sull’altro.

Lo farà affrontando, nelle diverse tappe, un dialogo con le forze primigenie messe in campo dall’epidemia. La morte, impersonata da Vincenzo Pirrotta a Palazzo dei Normanni, e la vita, che è Isabella Ragonese, in Cattedrale. Due dialoghi, quello fra Palermo e la morte, fra Palermo e la vita, che si svilupperanno fra digitale e analogico, fra tradizione e sperimentazione, tra videomapping e arte performativa, dando luogo ad uno spettacolo innovativo e originale quanto popolare e, questo lo sforzo messo in campo dal team creativo, visibile e fruibile da una vasta platea di spettatori. E sarà proprio la vita a indicare in Rosalia la soluzione, il potente simbolo capace di unificare la città, di dare una direzione al cammino di bellezza intrapreso dai suoi cittadini.

Le tappe dei carri saranno: Palazzo dei Normanni, Cattedrale, Palazzo Riso, Quattro Canti, Porta Felice. Prima della partenza, alle 19, l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, presiederà i solenni vespri pontificali.

La nuova tappa, Palazzo Riso, vuole essere un regalo e una sorpresa per i palermitani, dicono gli organizzatori. Un attore, Vincenzo Ferrera, una musicista, Giulia Tagliavia, e un pittore, Francesco de Grandi, metteranno la loro arte al servizio del Genio di Palermo. I Quattro Canti, con la musica di Serena Ganci e Fabrizio Cammarata, segneranno il trionfo di Santa Rosalia, e con essa dell’arte barocca ed eternamente effimera del Festino.

L’urlo “Viva Palermo e Santa Rosalia” celebrerà il rinnovarsi del patto che lega la città alla sua Santa, dando una nuova forma al carro-teatro e una ritrovata coesione e una direzione ai suoi abitanti. Porta Felice sarà il luogo che celebra l’aspirazione all’eternità del rapporto fra Rosalia e la sua gente, con una performance corale dell’intero cast del Festino con l’aggiunta di Sabrina Petyx. E come tradizione i carri termineranno il loro cammino con l’attraversamento di Porta Felice davanti ai giochi piro-musicali.