Palermo-Empoli, idea Gyasi e Le Douaron titolari: le probabili

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna a giocare allo stadio “Renzo Barbera” dopo diversi giorni per una delle sfide più attese della stagione. Oggi pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle 17:15, i rosanero ospiteranno l’Empoli nel match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Una partita dal sapore particolare dopo il successo per 3-1 firmato all’andata al “Castellani” e il ritorno nel capoluogo siciliano dell’ex allenatore dei rosanero, oggi sulla panchina dei toscani, Alessio Dionisi.

Il club di viale del Fante arriva a questo incontro dopo essersi rinforzata nella sessione invernale di calciomercato con diversi acquisti di rilievo. La formazione guidata da Inzaghi ha costruito fino a qui una stagione solida, mantenendosi nelle posizioni di vertice della classifica (per ora al quarto posto con 41 punti conquistati). Nelle ultime cinque partite i rosanero hanno alternato prestazioni convincenti a qualche passo falso (3 vittorie e 2 pareggi), ma la netta vittoria nel turno precedente con il Bari per 3-0 ha dato molta fiducia in vista della gara odierna. Sono comunque 10 i risultati utili consecutivi ottenuti dalla compagine siciliana.

L’Empoli, dal canto suo, non sta vivendo una stagione facile in Serie B dopo la retrocessione dalla massima serie della passata stagione. Con 28 punti in graduatoria e posizionata a metà classifica, la squadra di mister Dionisi sta cercando di trovare continuità nei risultati per tornare stabilmente nella zona degli spareggi promozione. Nelle ultime cinque partite, l’Empoli ha mostrato un rendimento che fatica a decollare, alternando pareggi (2) e sconfitte (2), con una sola vittoria. Segno che rende questa trasferta al “Barbera” una prova importante per il prosieguo della stagione.

Palermo-Empoli: le probabili formazioni

Il Palermo di mister Inzaghi dovrebbe confermare il consolidato 3-4-2-1. Tra i pali Joronen, con la difesa composta da Peda, Bani e Ceccaroni. In mediana spazio a Pierozzi e Augello sulle fasce, con Segre e Ranocchia sugli esterni di centrocampo. In attacco, la coppia Gyasi-Le Douaron (il primo in vantaggio su Vasic e Johnsen) dovrebbe supportare l’unica punta Pohjanpalo, già protagonista nella sfida d’andata. Palumbo assente perché squalificato.

L’Empoli guidato da mister Dionisi potrebbe rispondere con un 3-4-1-2. In porta uno degli ex di giornata, ovvero Fulignati; Lovato, Guarino e Obertin invece saranno nel terzetto difensivo. Degli Innocenti e Yepes guideranno la mediana, con Elia (altro ex) e Candela sulle corsie esterne. Ilie sarà sulla trequarti mentre Shpendi e Nasti dovrebbero comporre la coppia d’attacco.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo.

EMPOLI (3-4-1-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obertin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Candela; Ilie; Shpendi, Nasti.