Palermo, ennesimo furto con spaccata: preso di mira Master Nuoto

Il titolare: "Siamo amareggiati e sotto shock"

PALERMO – Un furto con spaccata, l’ennesimo a Palermo, si è verificato nella notte tra l’1 e il 2 maggio. Ad essere preso di mira è stato il negozio Master Nuoto di viale del Fante. A raccontare l’accaduto sono stati i titolari dell’attività tramite i propri social.

Ad agire un uomo solo, entrato in azione alle 3.45, incappucciato. Ha spaccato la porta a vetri ed è entrato portando via la cassa e un integratore, afferrato quando stava andando via.

Il post dei titolari di Master Nuoto

“Ha agito intorno alle 3.45 – racconta Enrico Lo Verde il titolare di Master Nuoto a Live Sicilia -. Ha portato via la cassa dove c’erano circa 200 euro ed un integratore dal valore di poco più di 38 euro”.

“Il furto non ha fruttato tantissimo, ma a noi ha lasciato uno shock psicologico, ancora non ci siamo ripresi. Adesso non ci resta che riparare il danno che avrà un costo maggiore del furto subito“.

“Al ladro interessavano solo i soldi. La nostra attività non è una gioielleria, vendiamo abbigliamento per il mare o la piscina, quindi è difficile portarli via – ha aggiunto il titolare -. Lui ha afferrato la cassa ed è fuggito”.

“Siamo amareggiati perché ogni giorno ci svegliamo presto e andiamo a letto tardi e siamo inermi davanti a tutto ciò“.