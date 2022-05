Palermo-Entella, verso il sold out: venduti oltre 26 mila biglietti

Come avvenuto in occasione della gara contro la Triestina, il Barbera è pronto a regalare ancora una volta una cornice di pubblico mozzafiato

1' DI LETTURA

PALERMO – Entusiamo alle stelle, Palermo continua a sognare e non vuole smettere di farlo. La vittoria esterna ottenuta dai rosanero sul campo della Virtus Entella, per 2-1 pone la formazione di Baldini in una posizione favorevole per l’approdo alle semifinali playoff, ma oltre al fattore risultato Brunori e compagni avranno dalla loro parte un grandissimo pubblico.

Come avvenuto in occasione della gara contro la Triestina della settimana scorsa il Barbera è pronto a regalare ancora una volta una cornice di pubblico mozzafiato. In poche ore, infatti, sono stati polverizzati 26mila biglietti, tra prelazione per gli abbonati e libera vendita.

Il match è in programma sabato 21 maggio alle ore 21, inizialmente era previsto alle 20.30. Il Palermo è carico e voglioso di provarci fino alla fine per riuscire a conquistare la promozione in Serie B. Il percorso è ancora lungo, ma l’entusiasmo e la passione della piazza potranno giocare un ruolo determinante. Palermo sogna…