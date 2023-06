Palermo, entro l’anno i lavori per la linea C del tram

Successivamente sarà prolungata la linea B, poi realizzata la linea A che passerà da via Libertà

PALERMO – Il tram di Palermo potrebbe, finalmente, vedere completate le sue linee anche se ci vorranno ancora degli anni. Sono state appaltati i lavori per completare le linee A, B e C per un costo superiore a 402 milioni di euro. Ad aggiudicarsi le opere è le ditte SIS SCPA e Construcciones y Auziliar de Ferr, uniche partecipanti.

Si partirà proprio dalla tratta C che compirà il percorso che va da viale della Regione Siciliana alla stazione Orleans passando da via Ernesto Basile, proprio davanti l’università, ritenuto un polo importante perché permetterà a studenti e professori di lasciare a casa il mezzo privato e sfruttare i mezzi pubblici. Adesso dovrà essere firmato il decreto ed entro 5 mesi l’impresa dovrà redigere il progetto, con l’inizio dei lavori che dovrà avvenire entro la fine dell’anno o al massimo a gennaio del 2024.

Dopo si passerà al prolungamento della linea B. La linea che al momento si interrompe alla stazione Notarbartolo, ma che sarà prolungata fino a via Duca della Verdura. Infine sarà progettata la linea A che compirà il percorso dalla stazione allo stadio Barbera, con una linea che passerà da via Roma, l’altra da via della Libertà. La linea è stata al centro dell’ultima campagna elettorale dello scorso anno con il sindaco Lagalla che non era d’accordo alla realizzazione ma che alla fine ha dovuto dare l’ok per non far saltare il progetto per la realizzazione delle altre tratte.

I lavori per il tram non saranno i soli perché saranno realizzati anche lavori per rimettere a nuovo le strade e sistemare i marciapiedi, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo.