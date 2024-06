Palermo, escalation di furti: dalle autovetture al rame dei cimiteri

Assalto anche all'Arci. Indaga la polizia

PALERMO – Ladri di auto scatenati a Palermo. I furti di vetture come Fiat 500, Fiat Panda, Giulietta e Lancia sono giornalieri. Basta scorrere alcune pagine Facebook create proprio per segnalare i colpi per comprendere quanto sia alto il numero di vetture portare via ogni giorno.

Ladri scatenati

I ladri non si fermano neppure davanti ai sistemi di sicurezza che gli automobilisti cercano di adottare per proteggere il proprio bene che spesso rappresenta un mezzo non solo di svago, ma di lavoro. Cinque bullock sono stati gettati nei pressi di un cassonetto in piazza Armerina a Borgo Nuovo: gli antifurti meccanici che evidentemente vengono scardinati con molta facilità.

Non solo auto, anche il rame del cimitero

Nuovo furto di grondaie di rame al cimitero di Belmonte Mezzagno. La scorsa volta i ladri avevano ne avevano portate via una trentina, adesso ne sono sparite altre quindici. Un grosso danno per il camposanto del piccolo centro del Palermitano. Indagano i Carabinieri della compagnia di Misilmeri.

I ladri sono entrati in azione di notte. Tra l’altro nel cimitero non c’è un sistema di videosorveglianza. Militari dell’Arma stanno visionando i filmati di telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Furto all’Arci

Furto al circolo Arci all’Albergheria a Palermo. Preso di mira il centro Porco Rosso che si trova in via Casa Professa. I ladri hanno divelto l’ingresso e rovistato nelle stanze portando via un impianto di amplificazione, strumenti musicali e altri oggetti. Il danno è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori.