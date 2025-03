Palermo, Dionisi e l’esonero: ore decisive per il tecnico rosanero

L'allenatore appeso a un filo

PALERMO- Il futuro di Alessio Dionisi torna a essere nuovamente a rischio esonero. Il tecnico del Palermo, dopo la sconfitta rimediata al “Barbera” in rimonta con la Cremonese, vede adesso come non mai traballare la sua panchina.

La società di viale del Fante in questo momento sta facendo delle riflessioni per capire quale possa essere la scelta migliore: provare a continuare con l’allenatore ex Sassuolo oppure dare un segnale, cambiando guida tecnica, con l’esonero, e tentando di salvare il salvabile di questa stagione.

Attualmente i rosanero sono fuori dai playoff, un risultato che non soddisfa nessuno, da Palermo a Manchester.

Per queste ragioni sono intense e fitte le call tra le due parti, nelle quali si sta parlando a 360 gradi della delicata situazione che sta attraversando la squadra.

Gli spareggi per la Serie A sono ancora possibili, ma le migliori posizioni sono adesso lontane anni luce.

Quando mancano solo otto partite al termine della regular season il Palermo pensa alla scossa, Dionisi rischia e non è detto che mercoledì 19 marzo, alla ripresa degli allenamenti al Palermo CFA, ci sarà lui a guidare Brunori e compagni. Nelle prossime ore si attendono sviluppi in un senso o nell’altro. L’esonero non sembra un tabù.