Palermo, esposta la bandiera israeliana a Palazzo delle Aquile

Lagalla: "Lasciano sgomenti e indignati gli attacchi che sta subendo Israele da Hamas"

PALERMO – Da giorni in Israele Hamas ha scatenato alcuni attacchi contro i civili. Attacchi che stanno richiamando l’attenzione e la solidarietà da molti.

Tra questi anche il comune di Palermo che ha esposto la bandiera israeliana a Palazzo delle Aquile.

“Lasciano sgomenti e indignati gli attacchi che sta subendo in questi giorni Israele da Hamas e che stanno provocando il massacro di civili innocenti in Medio Oriente – ha dichiarato il sindaco Lagalla -. In segno di solidarietà e vicinanza al popolo israeliano, l’amministrazione ha deciso di esporre la bandiera dello Stato d’Israele a Palazzo delle Aquile”.

La solidarietà è arrivata anche dalla Regione Siciliana che ha illuminato Palazzo d’Orelans con la bandiera israeliana.