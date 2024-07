Evaso un francese, in fuga dalla Sicilia dopo avere aggredito un carabiniere

Una lite a sfondo sessuale diventa un caso internazionale

PALERMO – C’è un cittadino francese in fuga dall’Italia. Sarebbe tornato in patria dopo essere evaso dall’appartamento a Balestrate, in provincia di Palermo, dove si trovava agli arresti domiciliari da alcuni giorni.

Il 29 giugno scorso qualcuno chiama il 113 per segnalare una lite. I militari intervengono e trovano un uomo e una donna, entrambi francesi. La casa è in affitto per un periodo di vacanza.

L’uomo reagisce in maniera scomposta. Prima urla e poi colpisce con una manata al volto uno dei carabinieri costretto a ricorrere alle cure della guardia medica. Cosa ha scatenato la lite? Potrebbe essere una vicenda a sfondo sessuale.

Il turista viene arrestato e la sua posizione passa al vaglio del giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro. Il Gip decide di mandarlo agli arresti domiciliari nella stessa casa affittata per le vacanze in attesa che venga recuperato un braccialetto elettronico, di cui non c’è al momento disponibilità.

La misura cautelare è necessaria alla luce “dell’indole aggressiva” dell’indagato e poi bisogna chiarire la questione alkl’origione della lite con la donna. Al momento il pubblico ministero Gaspare Spedale gli contesta i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Ed ecco il colpo di scena. Il turista è evaso tra giovedì sera e venerdì mattina. Sembrerebbe che sia tornato a casa in Francia. Bisogna capire con quali mezzi ci sia arrivato e come abbia fatto ad eludere i controlli.

Il difensore di fiducia, l’avvocato Rosario Loria del Foro di Palermo ha appreso soltanto nel

tardo pomeriggio di venerdì dell’evasione del proprio assistito. Da parte del legale nessun commento sulla vicenda.