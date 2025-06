Strade chiuse e divieti di sosta per i festeggiamenti che dureranno tre giorni

PALERMO – Dopo mesi di preparativi è tutto pronto. Palermo farà da cornice ai festeggiamenti delle nozze d’argento di James Murdoch, terzogenito del magnate dei media Rupert Murdoch, fondatore della News Corporation e proprietario di The Times, The Sun e del network televisivo Fox.

Un evento internazionale che durerà tre giorni, tra celebrazioni e ricevimenti blindatissimi in tre location eleganti e suggestive nel cuore pulsante della città. Murdoch jr e la moglie, Kathryn Hufschmid, hanno scelto lo Spasimo, Palazzo Mazzarino e Palazzo Gangi per rendere indimenticabile il traguardo dei venticinque anni di matrimonio. Tra i luoghi da favola selezionati dalla coppia, anche Villa Igiea, dove alloggeranno gli invitati che arriveranno a Palermo da ogni parte del mondo.

Wedding planner d’eccezione

La regia dell’evento nel capoluogo siciliano è nella mani di Lanza & Baucina, i wedding planner di un altro evento esclusivo che si terrà a Venezia dal 26 al 28 giugno, ovvero il matrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos e dell’ex giornalista Lauren Sanchez.

L’azienda è stata fondata a Londra nel 2002 dal principe Antonio Licata di Baucina e dai suoi cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza ed è famosa per l’organizzazione di eventi di livello altissimo in location d’incanto. Proprio come quelle che faranno da sfondo ai giorni di festa all’erede di Murdoch durante la sua permanenza a Palermo, ovvero da oggi al 21 giugno, date in cui molte strade saranno off-limits.

Gli eventi allo Spasimo, Palazzo Gangi e Palazzo Mazzarino

L’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo ha infatti emesso un’ordinanza che prevede chiusure e divieti di sosta nella zona dello Spasimo, di Palazzo Mazzarino, Palazzo Gangi e al Capo, dove sarà organizzato l’aperitivo. Ecco nel dettaglio le vie coinvolte.

Murdoch a Palermo: divieti di sosta e strade chiuse

Già da oggi sarà vietata la sosta in via Sant’Agostino da piazza degli Aragonesi e via Porta Carini e a piazza Saponeria, con chiusura al traffico dalle 15 alle 3 di notte. In via dello Spasimo, divieto di sosta fino alla mezzanotte del 22 giugno, compresa l’area dell’ingresso secondario. In piazza Carlo Maria Ventimiglia divieto di sosta fino alle 20 del 22 giugno. La circolazione alle auto sarà vietata durante il passaggio dei mezzi utilizzati per l’evento.

Domani, 20 giugno, dalle 20.45 alle 24, divieto di sosta in via Carlo Rao, intero tratto, così come nelle vie Carmelo Pardi, Filippo Evola, dello Spasimo, via Santa Teresa, piazzetta Santa Teresa.

L’appuntamento a Palazzo Gangi sarà alle 20: come si legge sull’ordinanza, sarà consentito l’accesso dei mezzi dell’organizzazione dell’evento nell’area pedonale con accesso da vicolo Valguarnera per piazza Croce dei Vespri e la sosta momentanea per il carico e lo scarico dei materiali.

Sabato 21 giugno, l’evento a Palazzo Mazzarino, con divieti di sosta dalle 20 alle 3 del 22 giugno in Piazza Giovanni Borgese e via Giuseppe Patania. Sosta vietata anche in via Trabia dalle 24 alle 3 di domenica. Stesso provvedimento in via Antonio Ugo Amico, tra via Maqueda e via Rossini, dalle 18 del 21 giugno alle 3 del 22 giugno.

Secondo evento da sogno a Palermo in un mese

James Murdoch, 52 anni, è l’ex amministratore delegato della 21st Century Fox e fa parte del consiglio di amministrazione della News Corporation. È stato nominato presidente esecutivo di News International nel dicembre 2007 ed è il principale azionista della società di investimenti Lupa System.

Con la moglie Kathryn gestisce la Fondazione Quadrivium, che si occupa di progetti legati alla giustizia sociale. Quello della coppia è il secondo grande evento a cui Palermo fa da scenario nel giro di poche settimane: il 24 maggio, infatti, in città si è celebrato un matrimonio da favola.

La principessa Charlotte de Nassau, figlia del principe Roberto di Lussemburgo, ha sposato l’industriale Mansour Shakarchi. Anche in quel caso la cerimonia si è tenuta allo Spasimo, seguita da un’incantevole ricevimento a Villa Tasca.