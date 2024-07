Palermo, Licciardi rinuncia al ruolo di allenatrice della squadra femminile

La coach: "Nel calcio può succedere di tutto e questo tutto era diventato troppo per me!"

PALERMO – Antonella Licciardi non guiderà più il Palermo calcio femminile. A darne annuncio è la stessa allenatrice, che ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook. Il titolo sportivo della squadra rosanero (A.S.D. Palermo) è stato acquistato dal City Football Group a luglio del 2023.

“Rinuncio alla proposta d’incarico della società Palermo Calcio come allenatrice della prima squadra femminile. Nella scorsa stagione, nel campionato di Serie C girone C, abbiamo ottenuto il 4° posto e la semifinale di Coppa Italia di Serie C. Ma si sa, nel mondo del calcio, può succedere di tutto! E questo tutto, per me adesso, era diventato veramente troppo!”, scrive Licciardi.

L’allenatrice era alla guida tecnica del Palermo Women dal 2019, ovvero dalla rifondazione del club di viale del Fante. Per lei anche una promozione in Serie B nella stagione 2020/2021, culminata con il primo posto nel girone D della Serie C. Adesso si resta in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club di viale del Fante.