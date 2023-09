Due giorni di riposo per il Palermo dopo la vittoria contro la Feralpisalò

Serie B ferma nel prossimo weekend

Dopo il match contro la Feralpisalò, il Palermo è tornato in campo a Torretta per una sessione di recovery tra palestra e fisioterapia per chi ha giocato più di 45 minuti contro i “Leoni del Garda”. Seconda vittoria consecutiva per i rosanero di Eugenio Corini, che nella prima sfida casalinga in campionato ha vinto e convinto davanti i propri tifosi.

La preparazione della squadra del capoluogo siciliano riprenderà nella giornata di mercoledì 6 settembre, così da avere due giorni di riposo. La Serie B, nel prossimo weekend, sarà ferma per la sosta delle Nazionali. Il Palermo torna in campo il 16 settembre per la sfida in trasferta contro l’Ascoli.