Palermo-Feralpisalò, le formazioni ufficiali: Henderson e Aurelio titolari

Le scelte dei tecnici Corini e Vecchi

1' DI LETTURA

Stulac in cabina di regia, esordio da titolare per Liam Henderson. Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Feralpisalò, sfida valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 18:30 allo stadio “Renzo Barbera”.



PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Lucioni, 6 Stulac, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano, 11 Insigne, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson.

A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 7 Mancuso, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 30 Valente, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

FERALPISALÒ: 1 Pizzignacco, 2 Ferrarini, 6 Bacchetti, 8 Balestrero (C.), 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 16 Fiordilino, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 87 Martella, 91 La Mantia.

A disposizione: 34 Minelli, 61 Volpe, 3 Tonetto, 9 Butic, 20 Zennaro, 25 Sau, 27 Libera, 66 Bergonzi, 70 Parigini, 77 Gjyla, 94 Letizia, 97 Felici.

Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Bonacina (Bergamo).

Assistenti: Tolfo (Pordenone) – Trinchieri (Milano).

Quarto Ufficiale: Pezzopane (L’Aquila).

VAR: Irrati (Pistoia).

AVAR: Gariglio (Pinerolo).