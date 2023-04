Palermo, Ferrandelli: “Comune in salute, allora perchè aumentare lrpef?”

Il capogruppo di Azione in consiglio comunale commenta l'annuncio diffuso dal vicesindaco Carolina Varchi

1' DI LETTURA

“Sono perplesso rispetto all’esultanza manifestata dal Sindaco e della giunta circa la disponibilità di cassa attestata oggi dal ragioniere generale del Comune. È infatti del tutto evidente che un Comune che non approvava bilanci da anni abbia liberato risorse che però non scongiurano la tenuta finanziaria generale dell’ente e delle sue aziende controllate”, così il capogruppo di Azione in consiglio comunale Fabrizio Ferrandelli commenta l’annuncio diffuso ieri dal vicesindaco Carolina Varchi e dal sindaco Roberto Lagalla.

“Aggiungo che queste dichiarazioni oltre a confondere i cittadini sullo stato dei conti, manifestano anche una certa impreparazione tecnico-amministrativa di chi ci deve amministrare. Se le affermazioni del sindaco e della giunta fossero consequenziali potremmo allora pretendere altrettanto pubblicamente l’impegno circa il non aumento dell’Irpef che l’amministrazione ha annunciato per i prossimi giorni? Delle due l’una: o siamo in salute finanziaria o serve uno sforzo per raggiungerla.”