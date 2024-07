Palermo, Ferrandelli: “Continuano i controlli sulle carrozze”

Il punto dell'assessore

PALERMO- “Con il sequestro di due carrozze stiamo proseguendo con fermezza nell’attività di monitoraggio a tutela del benessere animale”. Lo afferma Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale al Benessere animale del Comune di Palermo.

“In osservanza dell’ultima ordinanza in materia, e con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abusivismo, anche oggi sono proseguiti i controlli – continua Ferrandelli – portando a risultati mai riscontrati negli anni passati. A questo ringraziamento aggiungo chi tra le associazioni animaliste ed il personale del servizio veterinario Asp si sta facendo parte di questo importante lavoro di profondità nel tessuto cittadino”.

“Sono bene accette tutte le segnalazioni – aggiunge – finalizzate alla risoluzione della problematica, non sono bene accette le strumentalizzazioni che qualificano chi le propone. La città ha bisogno di concretezza e soluzioni. E noi, con gli strumenti che abbiamo, le stiamo attuando”.

Ferrandelli precisa che quelli della polizia municipale sono “controlli, di delicata operatività. E’ necessario riscontrare in flagranza che a bordo vi siano turisti e che il veicolo eserciti abusivamente, in quanto sprovvisto della necessaria licenza. È infatti consentita la libera circolazione di carrozze che in assenza di passeggeri a bordo non risultano sanzionabili per esercizio abusivo”.