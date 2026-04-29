Palermo, Ferrandelli: proseguono i controlli sugli alloggi popolari

La nota dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa

PALERMO – Proseguono le attività di controllo e monitoraggio da parte dell’assessorato all’Abitare sociale per garantire le regolarità nelle assegnazioni degli alloggi popolari. “Questi controlli – afferma l’assessore Fabrizio Ferrandelli – hanno l’obiettivo di accertare sia la legittimità delle assegnazioni che la cosidetta permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla capacità economica dei nuclei familiari e all’eventuale possesso di altri immobili idonei”.

“Attraverso questa attività – prosegue l’assessore – dunque sono stati raggiunti significativi risultati individuando occupazioni abusive da parte di nuclei familiari privi di titolo e con redditi incompatibili con i requisiti richiesti. Tra questi, anche noti tiktoker, oltre a diversi cittadini risultati proprietari di altri immobili utili al sostentamento familiare. Il nostro traguardo finale sarà dunque quello di destinare gli alloggi popolari solo a chi ne ha effettivamente diritto”.

L’assessore Ferrandelli, poi, sottolinea. “Un caso emblematico riguarda un assegnatario di un immobile di proprietà comunale e concesso in sanatoria negli anni ’90. Dai nostri accertamenti è emerso che il soggetto non solo non ha effettuato il pagamento delle indennità di occupazione per il lungo periodo dal 2021 fino ad oggi per un importo pari ad oltre 12 mila euro ma è anche proprietario di altro immobile idoneo all’uso abitativo, circostanza evidentemente incompatibile con la permanenza in quell’alloggio popolare”.

“Questi due fattori hanno decretato l’avvio da parte dell’Amministrazione comunale di un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’immobile e al recupero coattivo delle somme dovute oltre agli interessi maturati. Senza alcun risultato, si procederà al rilascio coattivo dell’immobile, anche con l’ausilio dell’Autorità competente e con l’attivazione delle procedure per il recupero forzoso del credito”.

“E’ ovvio – conclude Ferrandelli – che questi tipi di controlli proseguiranno con determinazione ritenendo fondamentale la legalità e la equa garanzia nell’accesso agli alloggi popolari, perchè ogni abuso equivale alla sottrazione della casa a chi ne ha davvero bisogno e tutto ciò mi porta a rivolgere un invito a tutti gli assegnatari affinchè verifichino la propria posizione regolarizzando eventuali situazioni non conformi utili ad evitare conseguenze amministrative e legali”.