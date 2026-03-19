Festa islamica di fine Ramadan, divieto di sosta lungo alcune strade di Palermo

PALERMO – L’ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo, in occasione della festa islamica di fine Ramadan, ha emanato un’ordinanza di regolamentazione della sosta per la giornata di domani, 20 marzo 2026, così come richiesto dalla Questura di Palermo.
Il divieto di sosta per la festa islamica
Il provvedimento istituisce il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata a decorrere dalle ore 00.00 alle ore 14.00 di domani, 20 marzo 2026 e comunque sino a cessate esigenze nelle seguenti vie:
– lungomare Yasser Arafat;
– via Padre Giovanni Messina;
– via Guglielmo il Buono (dal civ. 157 a via Contessa Giuditta);
– via Michele Piazza (da via Silvio Pellico a via Eugenio L’Emiro).
Lungo le strade interessate dal provvedimento saranno installati i segnali stradali da parte del Comando di Polizia Municipale.
La misura è finalizzata a consentire il regolare svolgimento delle iniziative legate alla ricorrenza religiosa, che richiama numerosi fedeli.
L’amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a evitare la sosta nelle aree interessate per non incorrere nella rimozione dei veicoli.